El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con temperaturas estables que se mantendrán alrededor de los 8 grados.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin probabilidades de precipitación. La temperatura alcanzará un máximo de 17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. A medida que se acerque la noche, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo velocidades similares, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una leve posibilidad de que se presenten algunas nubes más densas, aunque sin impacto significativo en el tiempo general.

La puesta de sol está programada para las 19:20, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta a mano para combatir el frío.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.