El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados , comenzando con un fresco de 7 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 18 grados durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 61% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en intensidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del norte a una velocidad de 5 a 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h del noroeste. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del sol. La puesta de sol se producirá a las 19:19, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar al final de la jornada.

En resumen, el tiempo de hoy en A Cañiza será predominantemente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir a disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la localidad. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.