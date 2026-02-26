El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, el viento será más suave, especialmente en las horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cangas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la visibilidad podría verse afectada por la aparición de niebla, especialmente en las zonas más cercanas a la costa, por lo que se recomienda precaución si se viaja en carretera.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se debe estar atento a la posible aparición de niebla en las horas nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.