El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características notables, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. A medida que avance el día, la niebla persistirá en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . La mañana comenzará con un termómetro marcando alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados en la tarde, proporcionando un leve alivio del frío. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles de hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 78% al final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto y nublado, no se anticipan chubascos que puedan alterar las actividades al aire libre.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas más activas de la tarde. Predominarán las direcciones del este y del noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 11 km/h, lo que permitirá que la brisa sea perceptible, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados. La alta humedad y la ausencia de precipitaciones permitirán que la jornada transcurra sin interrupciones, aunque se recomienda precaución al conducir debido a la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.