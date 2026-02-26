El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

Hoy, 26 de febrero de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la bruma se haga más presente, especialmente entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras.

A partir de las 9:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que persistirán durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 a 8 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 78% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto podría generar un ligero movimiento en las ramas de los árboles, pero no se anticipan condiciones adversas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero hasta las 7:00 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una leve posibilidad de lluvia, con un 5% de probabilidad entre las 7:00 y las 8:00 de la tarde. A pesar de esto, no se anticipan tormentas ni condiciones climáticas severas.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, con el orto solar previsto para las 8:14 y el ocaso a las 19:20, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, un día tranquilo y fresco espera a los habitantes de Caldas de Reis, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la bruma matutina.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.