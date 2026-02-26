El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con un predominio de nubes altas que cubrirán el cielo a partir de la tarde. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 9 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 96% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 65% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 20 km/h.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas con el viento.

La visibilidad será buena, aunque se espera que la bruma se presente en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría afectar ligeramente la visibilidad en las zonas costeras, pero no se anticipan condiciones adversas que impidan la navegación o actividades en la playa.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:21. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia. Un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.