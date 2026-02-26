El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados a la 01:00 y 02:00 horas, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 95%.

Durante las primeras horas del día, se prevé la presencia de niebla en algunos momentos, especialmente entre la 01:00 y las 08:00 horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Sin embargo, se espera que esta niebla se disipe a medida que avance la mañana, dando paso a un cielo más despejado. A las 09:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 8 grados, y la humedad relativa comenzará a disminuir, situándose en un 89%.

A lo largo de la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados . La máxima se alcanzará alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados. La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 66% en las horas más cálidas del día. El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:20 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 81% hacia el final del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que será un día ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. En resumen, Barro experimentará un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.