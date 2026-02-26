El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado en las primeras horas de la mañana, con una temperatura que ronda los 10 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la tarde. La temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 9 grados en las horas más frescas y alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando picos del 100% en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de la jornada. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrará una racha máxima de 7 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Esta brisa suave será un alivio ante la humedad, aunque no se espera que cause incomodidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, pero las condiciones seguirán siendo estables, sin cambios drásticos en la temperatura ni en la probabilidad de lluvia. La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las horas de la tarde, especialmente en las zonas costeras, lo que podría limitar la vista a distancias largas.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado por la mañana, con un aumento gradual de nubes altas y temperaturas frescas. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del este harán que sea un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo para las horas más frescas de la tarde y la noche. La puesta de sol se anticipa para las 19:21, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día tranquilo en esta hermosa localidad gallega.

