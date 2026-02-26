El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 26 de febrero

El día de hoy, 26 de febrero de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados entre las 03:00 y las 08:00, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre.

A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 9 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 12 grados hacia el mediodía. La tarde será más cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 20 grados entre las 13:00 y las 15:00, alcanzando un máximo de 20 grados a las 15:00. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo mayormente despejado, creará un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% entre las 02:00 y las 03:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 68% a las 13:00 y bajando hasta el 56% a las 15:00, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad a las 06:00, con una velocidad de 21 km/h. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 5 km/h hacia el final de la jornada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. El ocaso se producirá a las 19:20, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre en As Neves.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-25T20:57:12.