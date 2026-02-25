El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Se prevé que la lluvia sea más intensa durante la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas.

La tarde también traerá consigo un ligero descenso en la humedad, que se espera que baje al 85% hacia el final del día. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían aparecer en las horas de la tarde y la noche, especialmente en las zonas costeras, lo que podría afectar la visibilidad.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 60% de tormentas entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles tormentas eléctricas durante la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 10 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará, pero la bruma y la niebla podrían persistir, especialmente en las áreas cercanas al mar. En resumen, se recomienda a los habitantes de Vilanova de Arousa que se preparen para un día húmedo y fresco, con precaución ante posibles tormentas y condiciones de visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.