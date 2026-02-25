El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la madrugada, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% entre la 1 y las 7 de la mañana, y el 100% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Vilagarcía deben estar preparados para lluvias significativas, especialmente durante las horas centrales del día. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 4 mm en este periodo, lo que podría causar algunas molestias en la movilidad y actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, combinado con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Aunque el cielo seguirá cubierto, la probabilidad de tormentas disminuirá, y las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 16 grados hacia el final de la jornada. Sin embargo, la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar brumas y nieblas en las horas nocturnas.

La noche traerá consigo cielos despejados, lo que permitirá que las temperaturas desciendan a valores más frescos, rondando los 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas esperadas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

