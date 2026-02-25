El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 03:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 15 mm en la franja horaria de 08:00 a 09:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes y podrían generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta brisa, aunque moderada, podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y lluvia.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 75% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es posible que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas en esos momentos. La tarde presentará una ligera disminución en la probabilidad de tormentas, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán en torno a los 12-15 grados .

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. La bruma también será un factor a considerar, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben prepararse para un día húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.