El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y momentos de nubosidad significativa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día.

La temperatura oscilará entre los 8 y 15 grados , comenzando con valores más frescos por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80-96%. Esto podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1.7 mm. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en momentos puntuales. Esta brisa podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visión en algunos momentos. Sin embargo, a medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, aunque las condiciones de nubosidad seguirán presentes.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.