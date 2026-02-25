El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de factores meteorológicos podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a ser significativas a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, con un 95% de posibilidad de que se registren lluvias escasas en las primeras horas de la tarde, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas. Se anticipa que las lluvias acumuladas podrían alcanzar hasta 8 mm, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa, que se prevén entre las 7 y las 13 horas.

La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas durante el mismo periodo. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

En resumen, el día de hoy en Vigo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y temperaturas moderadas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.