El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco, pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Las precipitaciones serán escasas al inicio, con un acumulado de 0.1 mm, pero se intensificarán a medida que el día progrese, alcanzando hasta 5 mm de lluvia entre las 08:00 y las 09:00. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo tormentas y lluvias moderadas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 36 km/h, siendo más fuerte durante las horas de la tarde. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el suroeste en la tarde, manteniendo una velocidad moderada.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 76% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también será significativa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes de Valga deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Sin embargo, hacia el final del día, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos parcialmente despejados y una disminución en la probabilidad de lluvia.

En resumen, el día de hoy en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las posibles tormentas y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.