El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, aunque la probabilidad de lluvia aumentará. En el periodo de 03:00 a 07:00, se prevé una ligera precipitación de hasta 0.1 mm, lo que podría ser suficiente para mojar las calles. Sin embargo, el verdadero impacto de la lluvia se sentirá a partir de las 08:00, cuando se anticipa una precipitación más significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas siguientes.

La probabilidad de tormenta es considerable, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana y el mediodía, cuando las tormentas podrían ser más intensas. Las ráfagas de viento también se harán notar, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, predominando del sur y suroeste.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en torno a las 16:00. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que las precipitaciones disminuyan gradualmente, con una probabilidad de lluvia del 10% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las condiciones mejorarán, con una disminución en la probabilidad de tormentas y lluvias. Las temperaturas caerán a alrededor de 10 grados , y el viento se calmará, lo que permitirá una noche más tranquila en comparación con las horas anteriores.

En resumen, hoy en Tui se anticipa un día mayormente cubierto con tormentas y lluvias, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.