El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la actividad de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 80% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Tomiño deben estar preparados para posibles lluvias y tormentas durante este periodo.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 08:00 y las 13:00, donde se prevé que la lluvia sea escasa pero constante. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h en la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados, pero con la alta humedad y el viento, la sensación térmica podría ser más baja. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrá un ambiente nuboso. Las temperaturas caerán a 10 grados hacia el final del día, y la humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en las horas nocturnas.

Los habitantes de Tomiño deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.