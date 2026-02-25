El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 85% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, que podrían ser más intensas en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de la mañana.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 19 km/h durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la alta humedad presente.
En cuanto a las condiciones de tormenta, se anticipa una probabilidad del 60% de tormentas entre la 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, lo que podría generar momentos de inestabilidad climática.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados . La tarde se caracterizará por un cielo aún cubierto, pero con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, que se espera que baje a un 10% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.
En resumen, los habitantes de Soutomaior deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
