El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con intervalos de nubes más ligeras en ciertos momentos.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y 14 grados , comenzando con un ambiente más fresco por la mañana, donde se registrarán mínimas de 9 grados a primera hora. A medida que el sol avance en el cielo, se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando hasta los 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que podrían caer nuevamente a los 11 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento. Este viento, que soplará mayormente del sur y sureste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 5 y 32 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén como tormentas severas, podrían ser notables.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 20% de que se registren lluvias ligeras en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos durante este periodo. Las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 2 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% durante la misma franja horaria.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. En resumen, se recomienda a los habitantes de Silleda que se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.