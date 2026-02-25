El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su máxima en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la mañana y hasta 7 mm en la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras pero persistentes.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 30 km/h en las horas más activas del día. A medida que avance la tarde, la intensidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 24 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 85% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:20, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, hoy en Sanxenxo se prevé un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.