El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La probabilidad de precipitación es significativa, con un 55% de posibilidades de lluvia en las primeras horas y aumentando hasta un 100% entre las 7 y las 13 horas. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total durante el día.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también será notable, alcanzando un 75% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de la mañana y el mediodía. Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h, predominando del sur. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas del día debido a la alta humedad y la posibilidad de niebla, especialmente en las zonas más bajas. A medida que avance el día, la visibilidad debería mejorar ligeramente, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría seguir afectando la claridad del ambiente.

Es recomendable que los residentes de Salvaterra de Miño tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para disfrutar del día sin contratiempos. A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero la posibilidad de chubascos persistirá hasta bien entrada la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.