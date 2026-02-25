El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, a partir de las 3 de la madrugada, se prevé la llegada de lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.1 mm. Este patrón de lluvias ligeras continuará durante la mañana, con un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará un 60% entre la 1 y las 7 de la mañana.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 17 grados , pero la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur a velocidades de hasta 12 km/h. La probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 80% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que podría dar lugar a chubascos más intensos, con precipitaciones que podrían llegar a 7 mm en total.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y una probabilidad de tormentas que se mantendrá en un 70% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Los vientos, aunque moderados, podrían intensificarse en momentos de tormenta, alcanzando rachas de hasta 25 km/h.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.