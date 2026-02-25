El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la real.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 95% en las primeras horas de la mañana y un 100% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en el periodo de la tarde. Las tormentas también son una posibilidad, con un 60% de probabilidad en la mañana y un 70% en la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad climática.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas de 12 grados y máximas que no superarán los 16 grados.

En la tarde, el cielo continuará cubierto, pero se prevén algunos intervalos de nubes más ligeras, lo que podría ofrecer breves momentos de claridad. Sin embargo, la probabilidad de tormentas y lluvias seguirá presente, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 19:20. La noche se anticipa tranquila, con temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados, y el cielo permanecerá mayormente despejado, aunque con la posibilidad de brumas.

Es recomendable que los habitantes de Ribadumia se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante las horas de mayor actividad meteorológica. La combinación de humedad, viento y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual, por lo que es importante abrigarse adecuadamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.