El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 19:00, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente. Las precipitaciones podrían ser escasas, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70% durante la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Redondela deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. Las lluvias, aunque no se anticipan en grandes cantidades, podrían ser suficientes para causar molestias, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas caerán a niveles más frescos, rondando los 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío. La puesta de sol se producirá a las 19:19, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y claridad a medida que avance la noche. Es recomendable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.