El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 95%, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo. Las lluvias serán escasas, pero se prevé que aumenten en intensidad hacia la tarde, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 9 mm en las horas pico de precipitación.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste a medida que avanza el día, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la lluvia.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto significa que, además de la lluvia, existe la posibilidad de tormentas eléctricas, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13-14 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

Hacia la tarde-noche, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, y para la noche se prevé que caigan a alrededor de 10-11 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.