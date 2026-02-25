El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 12 grados, mientras que la probabilidad de lluvia comenzará a incrementarse. A partir de las 6:00 AM, se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm, que se intensificará en las horas siguientes. Entre las 7:00 y las 1:00 PM, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm y 3 mm, respectivamente. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo tormentas y lluvias escasas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. A las 3:00 PM, se prevé que la racha máxima alcance los 30 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 16 grados, pero la sensación de frío podría ser más pronunciada debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en este periodo. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvias intensas, lo que podría causar algunas interrupciones en actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de brumas y nieblas en las primeras horas del día siguiente.

Es recomendable que los habitantes de Pontecesures tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir durante la tarde. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para evitar inconvenientes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.