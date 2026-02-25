El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en algunas áreas.
A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 17 grados en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede generar un ambiente bastante húmedo y frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente.
En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas experimenten lluvias ligeras a moderadas durante el día, lo que podría afectar las actividades al aire libre.
Además, se prevé la posibilidad de tormentas, con un 75% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento que alcanzarán hasta 20 km/h, principalmente del sureste. Las condiciones de viento serán moderadas, y aunque no se esperan rachas extremadamente fuertes, es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.
La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.
En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de humedad, lluvia y viento moderado sugiere que es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben planificarse con precaución.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»