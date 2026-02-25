El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas experimenten lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 14 mm en las horas más intensas, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 15 grados . Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es un buen momento para estar preparado ante posibles tormentas eléctricas. La tarde podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

Hacia el final del día, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque aún se mantendrá una nubosidad considerable. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que al caer la noche, la temperatura baje a unos 8 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, por lo que es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.