El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias escasas en las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% entre las 10:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Poio necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias se intensificarán en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 9 mm entre las 14:00 y las 17:00 horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando en algunas rachas hasta 32 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar precauciones adicionales para quienes se encuentren en la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y tomar precauciones si planean salir durante las horas de mayor inestabilidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.