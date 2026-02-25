El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 10 y 12 grados. Sin embargo, la situación se tornará más inestable hacia la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumente considerablemente. En particular, se prevé que entre las 09:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en términos de acumulación.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, la situación se complicará un poco más, ya que se prevén intervalos nubosos con tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Pazos de Borbén deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas en este periodo podrían alcanzar hasta los 15 grados, pero la combinación de la lluvia y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

Hacia el final del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un cielo cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, la temperatura baje a alrededor de 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas durante la tarde. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y estén atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.