El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A partir de las 5:00 AM, se espera que la situación climática comience a cambiar, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 95% durante la mañana, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14-15 grados , mientras que el viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h.
Durante la tarde, la situación se tornará más intensa, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 1:00 PM y las 7:00 PM, la probabilidad de tormenta se eleva al 85%, y las precipitaciones podrían ser más significativas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 11 mm en el periodo más crítico. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14-15 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia las 9:00 PM. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 91%, lo que podría generar una sensación de frescura.
El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 31 km/h durante la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. A medida que avance la noche, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo perceptible.
En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con altas probabilidades de tormentas y lluvias, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones climáticas adversas y tomar precauciones si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»