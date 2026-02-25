El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con un leve descenso a medida que avance el día.

A partir de las 5 de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación alcance un 95%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades escasas. Sin embargo, a medida que el día progrese, especialmente entre las 7 y las 13 horas, esta probabilidad se mantendrá en un 100%, lo que sugiere que las lluvias serán más intensas durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con un total estimado de 0.1 a 8 mm, siendo la mayor cantidad esperada en la mañana.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías de lo habitual. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 75% hasta las 13 horas, lo que indica que es posible que se produzcan tormentas eléctricas. Sin embargo, a partir de las 19 horas, la probabilidad de tormentas disminuirá a un 10%, lo que sugiere que las condiciones climáticas comenzarán a mejorar hacia la noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las horas de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que caiga la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, con mínimas que podrían llegar a los 7 grados .

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la mañana y parte de la tarde, seguido de un gradual despeje hacia la noche. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones climáticas adversas y tomar precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.