El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La probabilidad de lluvia será notable, especialmente en las horas centrales del día, con un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 7 mm en la tarde, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h desde el sur en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 80% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de O Porriño estén preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, con cielos que se despejarán en las horas posteriores. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados hacia el final del día, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura. La puesta de sol se producirá a las 19:19, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, ofrecerá un respiro hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.