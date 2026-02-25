El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 5:00 a.m., se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, alcanzando un 95% entre las 1:00 y las 7:00 a.m., y un 100% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a recibir lluvias, aunque se anticipa que estas serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.2 mm.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . A lo largo de la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados durante la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más húmedas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. A medida que avance el día, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

A partir de la tarde, se espera que la probabilidad de lluvia disminuya, aunque aún se mantendrá en un 70% entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Las condiciones meteorológicas mejorarán hacia la noche, con cielos que podrían despejarse, aunque se anticipa que la niebla podría hacer su aparición en las horas nocturnas, especialmente hacia el final del día.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para las condiciones húmedas y llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.