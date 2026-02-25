El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación comenzará a ser más notable a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar a 9 mm en las horas pico, especialmente entre las 8 y las 9 de la noche. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% entre las 7 y las 13 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente con la combinación de la humedad y las temperaturas que rondarán los 13 grados en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a unos 10 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde, y un 75% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que los residentes de Nigrán deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de tormentas y lluvias podría generar momentos de intensa actividad eléctrica, así que se recomienda precaución.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Esto podría complicar la circulación en las carreteras, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, el tiempo en Nigrán hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones meteorológicas que se avecinan.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.