El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 12-13 grados, con un ligero aumento en la sensación térmica. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 03:00 y las 07:00, donde se prevé una precipitación escasa de aproximadamente 0.1 mm. A partir de las 08:00, la situación se tornará más complicada, ya que se anticipa un incremento en la intensidad de las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 15 grados. Sin embargo, la probabilidad de tormentas aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se estima un 80% de probabilidad de tormenta. Las precipitaciones podrían intensificarse, alcanzando hasta 8 mm en total durante el día, lo que podría causar algunas molestias en las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% en algunas horas, lo que podría dar lugar a la formación de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.