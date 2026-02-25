El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables en torno a los 12-13 grados. Sin embargo, se espera que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 100% en el periodo más crítico. Las precipitaciones podrían ser moderadas, con acumulados que podrían llegar hasta los 6 mm, lo que podría generar charcos y una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas más activas. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas durante la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar un espectáculo natural que, aunque puede ser impresionante, también conlleva riesgos. Se recomienda a la población que tome precauciones y evite estar en áreas expuestas durante las tormentas.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una temperatura que descenderá a unos 10 grados. El cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las estrellas sean visibles hacia el final del día. Sin embargo, la bruma podría aparecer, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, hoy en Moraña se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias, viento moderado y temperaturas frescas, lo que sugiere que es mejor mantenerse preparado y planificar actividades en interiores.

