El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 75% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total estimado de 0.1 mm durante la mañana y un incremento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, especialmente en el periodo de 13:00 a 19:00 horas, donde se espera una probabilidad de precipitación del 90%. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, y se espera que la mayor parte de la jornada transcurra sin precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio ante la alta humedad, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de frío.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de tormentas aisladas, lo que podría generar un ambiente algo inestable. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor actividad eléctrica.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.