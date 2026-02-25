El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 14 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 95% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en las horas más intensas de la tarde.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se prevé que el viento se mantenga constante, aunque disminuirá ligeramente hacia la noche.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 70% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán en su mayoría ligeras, podrían presentarse episodios de tormenta que intensifiquen brevemente las precipitaciones.
A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, con temperaturas que descenderán a 12 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 99% hacia la medianoche, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.
En resumen, Moaña experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante la tarde, y que estén atentos a posibles tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»