El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 14 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 95% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en las horas más intensas de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se prevé que el viento se mantenga constante, aunque disminuirá ligeramente hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 70% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán en su mayoría ligeras, podrían presentarse episodios de tormenta que intensifiquen brevemente las precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, con temperaturas que descenderán a 12 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 99% hacia la medianoche, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante la tarde, y que estén atentos a posibles tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.