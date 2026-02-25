El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y aumentando hasta un 93% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las nubes densas sugiere que la sensación térmica podría ser más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con una probabilidad de lluvia del 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán ligeras al principio, pero se intensificarán, alcanzando hasta 4 mm de acumulación en el transcurso del día. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias comiencen a disminuir hacia la noche, con una probabilidad de precipitaciones que caerá a cero entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 10 grados, lo que indicará un final de jornada fresco y húmedo.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.