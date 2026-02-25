El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más húmedas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas en su mayoría. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 7 mm en las horas de mayor actividad, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 14 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sureste, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar condiciones inestables en la región. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de la mañana. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que es importante tener precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será predominantemente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y viento moderado del sur. Se aconseja estar preparado para condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.