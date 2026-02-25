El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más húmedas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.
A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando un 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas en su mayoría. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 7 mm en las horas de mayor actividad, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.
El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 14 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sureste, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad.
En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar condiciones inestables en la región. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado.
Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de la mañana. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que es importante tener precaución al conducir.
En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será predominantemente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y viento moderado del sur. Se aconseja estar preparado para condiciones cambiantes a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
