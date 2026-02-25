El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 85%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la nubosidad persistente y la probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 95% durante la mañana, indicarán que es probable que los habitantes de Marín necesiten paraguas a mano. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde y alcanzando hasta 9 mm en la noche.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el sureste, manteniendo una velocidad moderada. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% en la mañana y un 75% en la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La tarde será especialmente propensa a tormentas, con cielos muy nubosos y la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.
Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 11 grados, y la humedad alcanzará su punto máximo, llegando a un 96%. La probabilidad de precipitaciones disminuirá, pero aún se espera que haya algunas lluvias ligeras.
En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»
- El vecino atacado a dentelladas por dos perros en Cangas: «Estaba arrinconado y ya desvanecido»