El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 85%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la nubosidad persistente y la probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 95% durante la mañana, indicarán que es probable que los habitantes de Marín necesiten paraguas a mano. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde y alcanzando hasta 9 mm en la noche.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el sureste, manteniendo una velocidad moderada. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% en la mañana y un 75% en la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La tarde será especialmente propensa a tormentas, con cielos muy nubosos y la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 11 grados, y la humedad alcanzará su punto máximo, llegando a un 96%. La probabilidad de precipitaciones disminuirá, pero aún se espera que haya algunas lluvias ligeras.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.