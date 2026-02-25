El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente muy nuboso durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , comenzando con un fresco de 10 grados en la madrugada y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% por la tarde. Esto puede contribuir a la formación de brumas, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 9:00 horas, con una precipitación acumulada estimada de 0.3 mm. Sin embargo, el mayor riesgo de lluvia se concentrará entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100%. Se anticipa que la lluvia será ligera, aunque en algunos momentos podría intensificarse, especialmente en forma de tormenta.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera disminución en la actividad de lluvia. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La bruma podría hacer su aparición, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento moderado que aportará una sensación de frío. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.