El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

Hoy, 25 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa en los periodos iniciales, pero se intensificará a medida que avance el día, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más críticas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en los momentos de mayor nubosidad y lluvia. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la isla que se vistan adecuadamente para el tiempo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas durante la mañana y la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos que podrían despejarse en algunos momentos, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 11 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de brumas o nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que esté atenta a las actualizaciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.