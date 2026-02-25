El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%, y la posibilidad de precipitaciones es del 95%. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan episodios de tormenta que podrían traer consigo ráfagas de viento significativas. La velocidad del viento alcanzará hasta 31 km/h, con dirección predominante del sur.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados, pero a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 16 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento y la humedad, lo que podría hacer que se sienta más fresco de lo que realmente es.

A partir de las 08:00, las precipitaciones comenzarán a intensificarse, con un pico notable entre las 08:00 y las 10:00, donde se prevén hasta 11 mm de lluvia. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 85% entre las 07:00 y las 13:00. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá en un 50% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las condiciones seguirán siendo inestables.

Por la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque aún se esperan intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, y el viento disminuirá gradualmente, aunque aún se sentirán rachas de hasta 20 km/h.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con alta probabilidad de tormentas y lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.