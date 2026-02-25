El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, con vientos del sureste que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h. La probabilidad de lluvia será notable, con un 95% de posibilidad de precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a recibir lluvias, aunque se anticipa que estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 13:00 y las 19:00, se prevé un 90% de probabilidad de tormenta, lo que podría traer consigo lluvias más intensas, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

En cuanto a la velocidad del viento, se espera que sople del sureste a velocidades de entre 8 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h en momentos de tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.

Al caer la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla en las horas nocturnas.

En resumen, los habitantes de Gondomar deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.