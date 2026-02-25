El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 40% entre las 01:00 y las 07:00. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas en este periodo, ya que las precipitaciones acumuladas serán mínimas, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm. A partir de las 08:00, la situación se tornará más inestable, con un incremento en la probabilidad de tormentas, que podría llegar hasta un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Durante este tiempo, se anticipa que las lluvias sean más frecuentes, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en el periodo más crítico.

La tarde se presentará con un cielo igualmente cubierto, y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados , lo que podría generar un ambiente algo más cálido, pero la sensación térmica podría verse afectada por el viento. Este soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

Hacia el final de la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá un 15% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de tormentas y lluvias, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.