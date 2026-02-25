El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, y se espera que se presenten intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 55% en las primeras horas y aumentando hasta un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es probable que los residentes se enfrenten a lluvias intermitentes.
La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y 15 grados , con un leve descenso hacia la noche. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, con mínimas de 9 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 15 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, aunque con una ligera disminución en la velocidad hacia la noche.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad de tormenta en las primeras horas, aumentando a un 75% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas potencialmente severas, con tormentas que podrían acompañar a las lluvias.
A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá alta, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 0% después de la 1 de la mañana del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 19:18, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más inestable y húmedo. Es recomendable que los habitantes de A Estrada se preparen para un día de cambios climáticos y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
