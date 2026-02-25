El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 80% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm en total a lo largo del día. Se prevé que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, con tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones. La probabilidad de tormenta es del 55% en la mañana, aumentando a un 75% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las lluvias. Las ráfagas de viento serán más intensas en la mañana, disminuyendo ligeramente hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren gradualmente, con una disminución de la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 19:19. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría mantener un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, los residentes de Cuntis deben estar preparados para un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas y la posibilidad de viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.