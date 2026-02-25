El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con momentos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y un 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las lluvias serán más frecuentes durante estas horas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 37 km/h en su punto máximo, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando en torno a los 7 km/h por la mañana y aumentando gradualmente hasta los 29 km/h en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de tormenta disminuirá considerablemente, y se espera que el tiempo se estabilice hacia la noche.

La salida del sol se producirá a las 08:16 y se ocultará a las 19:19, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de 9 grados , y el cielo permanecerá mayormente despejado, aunque con algunas nubes dispersas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.